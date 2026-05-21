Сирию пригласили на саммит G7

Сирия впервые с момента основания «Большой семерки» в 1975 году примет участие в саммите G7 в качестве приглашенной страны, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Страну на встрече в Эвиан-ле-Бен (юго-восток Франции), которая пройдет с 15 по 17 июня, будет представлять президент переходного периода Ахмед аш-Шараа.

Приглашение, по данным источников, было вручено сирийскому министру финансов Йисру Барни, участвовавшему в переговорах «Большой семерки» в Париже на этой неделе. Сирийский чиновник также сообщил, что основное внимание в ходе переговоров, скорее всего, будет уделено роли страны как «потенциального стратегического хаба для цепочек поставок» из-за закрытия Ормузского пролива в результате войны с Ираном.