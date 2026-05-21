«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Эрдоган и Гасанов наблюдают за военными учениями

16:33 529

Находящаяся с рабочим визитом в Турции азербайджанская делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым приняла участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в ходе многонациональных совместных учений EFES - 2026, проводимых в районе Доганбей города Измира. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Метин Токель доложил об общем ходе учений, целях поставленных задач и последовательности их выполнения.

Было отмечено, что в ходе учений EFES - 2026 впервые применяются вертолеты T625 GÖKBEY, 105-мм буксируемые гаубицы Boran, средства разминирования MEMATT, противотанковые ракетные комплексы KARAOK, UMTAS и L-UMTAS, а также беспилотные, наземные, дистанционно управляемые разведывательно-огневые средства ASLAN SARP UKKS.

Министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер в своем выступлении отметил важность подобных учений и пожелал военнослужащим успехов.

Выступивший на мероприятии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников «Дня высокопоставленного наблюдателя» и подчеркнул значительный вклад учений EFES-2026 в обеспечение регионального и глобального мира, спокойствия и стабильности.

Затем задействованные в учениях подразделения выполнили различные тактические эпизоды.

Высокопоставленные представители понаблюдали за показательными полетами авиационных средств, прыжками спецназовцев с парашютом и выступлением ансамбля «Мехтеран».

В рамках «Дня высокопоставленного наблюдателя» гости посетили выставку оборонной промышленности и ознакомились с представленными образцами вооружения и военной техники.

Профессионализм военнослужащих, участвующих в международных учениях, был удостоен высокой оценки.

