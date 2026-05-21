Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать

Выступая на церемонии подписания, омбудсмен Сабина Алиева отметила, что меморандум играет важную роль в деле защиты прав и свобод человека, в особенности в сфере трудовых и социально‑экономических прав, а также для укрепления институционального взаимодействия в данной сфере. Она подчеркнула, что сотрудничество между институтом омбудсмена и профсоюзами играет важную роль в более эффективной защите трудовых и социально‑экономических прав, восстановлении нарушенных прав и развитии правовой культуры.

Сабина Алиева также заявила, что подписанный меморандум станет основой нового этапа взаимодействия между двумя структурами, будет способствовать дальнейшему укреплению существующих связей и внесет значимый вклад в формирование положительной практики в сфере защиты трудовых прав.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, выступая на встрече, подчеркнул, что всесторонняя стратегия развития страны, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева. Он отметил, что в Азербайджане надежно обеспечиваются права и свободы человека, включая трудовые права, и в этой сфере осуществляется эффективное сотрудничество с институтом омбудсмена.

Также была представлена информация о проводимой в системе профсоюзов работе по цифровизации, расширению электронных услуг, созданию более доступных механизмов для членов профсоюзов, о реализуемых реформах и проектах, а также о мероприятиях в области просвещения, обеспечения гендерного равенства и формирования безопасной трудовой среды.

Отмечается, что в рамках подписанного меморандума предусмотрено проведение мероприятий по повышению правовой грамотности в сфере трудовых прав, расширение сотрудничества в вопросах защиты прав уязвимых групп, а также работа по совершенствованию трудового законодательства.