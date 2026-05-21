USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Баку и 180 миллиардов Азизова

На злобу дня
Джамиль Багирзаде, автор haqqin.az
16:50 1291

Недавнее выступление главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова на Всемирном форуме городов (WUF13) вызвало бурную общественную реакцию. Озвученная им цифра — около 180 миллиардов манатов, инвестированных в столицу Азербайджана за последние 20 лет, — породила у жителей Баку волну вопросов. Эта сумма слишком резко контрастировала с повседневной городской реальностью, заставив многих задуматься, из чего в действительности складывается инвестиционный «пирог» столицы.

Градоначальник представил масштабную картину трансформации города: замена старого, еще советских времен, жилфонда новыми кварталами, сдача более 23 миллионов квадратных метров жилья, удвоение числа школ и больниц, запуск крупных экологических и урбанистических проектов — от «Белого города» до туристического кластера Sea Breeze.

Озвученная Эльдаром Азизовым цифра — около 180 миллиардов манатов, инвестированных в столицу Азербайджана за последние 20 лет, — породила у жителей Баку волну вопросов

Реакция в социальных сетях последовала мгновенно. Главным раздражителем стали инфраструктурные проблемы. Жители задаются вопросом: как при инвестициях такого масштаба Баку до сих пор регулярно сталкивается с подтоплениями после сильных дождей и проблемами в работе дренажной системы? В комментариях посыпались обвинения в неэффективности расходов, требования большей прозрачности. Некоторые пользователи привели сравнения с Казахстаном, который построил новую столицу — Астану — практически с нуля, в степи, за куда меньшие суммы. В Сети иронизировали, что на озвученные Азизовым средства можно было бы построить «десять новых Баку», и требовали подробного отчета о том, куда именно ушли деньги.

Таким образом, ключевой вопрос — что именно входит в озвученные 180 миллиардов манатов и насколько эти инвестиции действительно относятся к городскому благоустройству? С этим запросом haqqin.az обратился в Исполнительную власть Баку. Там изданию заявили, что ведомство получило эти данные, направив запросы в профильные государственные структуры. «Мэрия не располагает собственным бюджетом — этот показатель лишь отражает совокупность данных от профильных ведомств», — отметили в ИВ Баку.

Этот предельно лаконичный ответ городской администрации, по сути, оставляет больше вопросов, чем ответов, и явно не расставляет все точки над «i».

Жители задаются вопросом: как при инвестициях такого масштаба Баку до сих пор регулярно сталкивается с подтоплениями после сильных дождей и проблемами в работе дренажной системы?

Впрочем, если опираться на данные Госкомстата, за этой цифрой действительно стоит вполне конкретная методология подсчета. В сознании обывателя «инвестиции в город» — это новые ливневки, ровные дороги и ухоженные парки, тогда как государственная статистика оценивает ситуацию в масштабах всей столичной агломерации. В эти 180 миллиардов манатов включены все капиталовложения на административной территории Баку. К примеру, хотя добыча углеводородов ведется на Каспии, вся прибрежная инфраструктура, включая многомиллиардную модернизацию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и расширение Сангачальского терминала в Гарадагском районе, юридически и территориально относится к Баку.

На долю нефтегазового сектора, тяжелой промышленности и энергетики стабильно приходилась львиная доля всех капвложений в столицу. То есть огромная часть из озвученной Азизовым суммы физически «зашита» в резервуары, глубоководные основания, заводы и трубы, которые рядовой бакинец вряд ли увидит.

Сюда же входят гигантские объемы частного и иностранного капитала в жилищное и коммерческое строительство, на долю которых в структуре инвестиций приходится еще один внушительный пласт. Каждый коммерческий жилой комплекс, торговый центр, частная гостиница, а также такие знаковые объекты, как Flame Towers, строятся на средства крупного бизнеса. Государство здесь не тратит бюджетные деньги, но статистика фиксирует эти вложения как общие инвестиции в столицу.

Каждый коммерческий жилой комплекс, торговый центр, частная гостиница, а также такие знаковые объекты строятся на средства крупного бизнеса. Государство здесь не тратит бюджетные деньги, но статистика фиксирует эти вложения как общие инвестиции в столицу

Если добавить сюда масштабные транспортно-логистические мегапроекты — новый международный морской порт в Аляте, развитие свободной экономической зоны (СЭЗ), строительство нового терминала и глобальную реконструкцию Международного аэропорта Гейдар Алиев, расширение железнодорожной сети, — набегает дополнительный весомый объем капвложений.

Таким образом, с экономической точки зрения эти 180 миллиардов вполне реальны и подтверждаются официальными отчетами. Проблема кроется в подаче информации и ее восприятии. Когда чиновники говорят об астрономических суммах в контексте развития города, обычный житель автоматически связывает эти миллиарды с качеством своей повседневной жизни: состоянием дворов, общественным транспортом и коммунальными сетями. И именно здесь возникает основная нестыковка — между сухими, но внушительными цифрами, озвученными без внятных разъяснений, и тем Баку, который люди ежедневно видят из окон своих домов. Городом, безусловно, красивым, но не с вложениями в социальную инфраструктуру на 180 миллиардов манатов.

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 598
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 254
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан обновлено 17:02
17:02 7612
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил видео; обновлено 16:25
16:25 3081
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ видео
16:16 1603
Пашиняну не до ЕАЭС
Пашиняну не до ЕАЭС обновлено 15:02
15:02 3252
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 3240
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 2101
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5533
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 1502
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 2461

ЭТО ВАЖНО

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 598
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 254
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан обновлено 17:02
17:02 7612
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил видео; обновлено 16:25
16:25 3081
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ видео
16:16 1603
Пашиняну не до ЕАЭС
Пашиняну не до ЕАЭС обновлено 15:02
15:02 3252
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 3240
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 2101
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5533
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 1502
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 2461
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться