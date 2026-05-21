Баку и 180 миллиардов Азизова

Недавнее выступление главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова на Всемирном форуме городов (WUF13) вызвало бурную общественную реакцию. Озвученная им цифра — около 180 миллиардов манатов, инвестированных в столицу Азербайджана за последние 20 лет, — породила у жителей Баку волну вопросов. Эта сумма слишком резко контрастировала с повседневной городской реальностью, заставив многих задуматься, из чего в действительности складывается инвестиционный «пирог» столицы. Градоначальник представил масштабную картину трансформации города: замена старого, еще советских времен, жилфонда новыми кварталами, сдача более 23 миллионов квадратных метров жилья, удвоение числа школ и больниц, запуск крупных экологических и урбанистических проектов — от «Белого города» до туристического кластера Sea Breeze.

Реакция в социальных сетях последовала мгновенно. Главным раздражителем стали инфраструктурные проблемы. Жители задаются вопросом: как при инвестициях такого масштаба Баку до сих пор регулярно сталкивается с подтоплениями после сильных дождей и проблемами в работе дренажной системы? В комментариях посыпались обвинения в неэффективности расходов, требования большей прозрачности. Некоторые пользователи привели сравнения с Казахстаном, который построил новую столицу — Астану — практически с нуля, в степи, за куда меньшие суммы. В Сети иронизировали, что на озвученные Азизовым средства можно было бы построить «десять новых Баку», и требовали подробного отчета о том, куда именно ушли деньги. Таким образом, ключевой вопрос — что именно входит в озвученные 180 миллиардов манатов и насколько эти инвестиции действительно относятся к городскому благоустройству? С этим запросом haqqin.az обратился в Исполнительную власть Баку. Там изданию заявили, что ведомство получило эти данные, направив запросы в профильные государственные структуры. «Мэрия не располагает собственным бюджетом — этот показатель лишь отражает совокупность данных от профильных ведомств», — отметили в ИВ Баку. Этот предельно лаконичный ответ городской администрации, по сути, оставляет больше вопросов, чем ответов, и явно не расставляет все точки над «i».

Впрочем, если опираться на данные Госкомстата, за этой цифрой действительно стоит вполне конкретная методология подсчета. В сознании обывателя «инвестиции в город» — это новые ливневки, ровные дороги и ухоженные парки, тогда как государственная статистика оценивает ситуацию в масштабах всей столичной агломерации. В эти 180 миллиардов манатов включены все капиталовложения на административной территории Баку. К примеру, хотя добыча углеводородов ведется на Каспии, вся прибрежная инфраструктура, включая многомиллиардную модернизацию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и расширение Сангачальского терминала в Гарадагском районе, юридически и территориально относится к Баку. На долю нефтегазового сектора, тяжелой промышленности и энергетики стабильно приходилась львиная доля всех капвложений в столицу. То есть огромная часть из озвученной Азизовым суммы физически «зашита» в резервуары, глубоководные основания, заводы и трубы, которые рядовой бакинец вряд ли увидит. Сюда же входят гигантские объемы частного и иностранного капитала в жилищное и коммерческое строительство, на долю которых в структуре инвестиций приходится еще один внушительный пласт. Каждый коммерческий жилой комплекс, торговый центр, частная гостиница, а также такие знаковые объекты, как Flame Towers, строятся на средства крупного бизнеса. Государство здесь не тратит бюджетные деньги, но статистика фиксирует эти вложения как общие инвестиции в столицу.