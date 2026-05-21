Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».

Помимо этого, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила переход в сборную Азербайджана фигуристки Вероники Жилиной.

В мае 2025 года Исполком ФФККР не одобрил переход Жилиной в сборную Азербайджана.

Жилиной 18 лет, она является подопечной Евгения Плющенко. В ее активе серебряная медаль первенства России среди юниоров 2023 года и золото юниорского финала Гран-при 2023 года.

Напомним, на днях Евгений Плющенко посетил Азербайджан и провел тут мастер-класс.