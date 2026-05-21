Суд в Казахстане взыщет с «Газпрома» более миллиарда

Суд Международного финансового центра «Астана» разрешил исполнить на территории Казахстана решение международного арбитража о взыскании с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

Суд в Казахстане стал первой иностранной инстанцией, которая признала и разрешила исполнить решение швейцарского арбитража против «Газпрома» на территории другого государства, заявили в «Нафтогазе».

Как пояснили в украинской компании, поскольку «Газпром» добровольно не исполнил решение швейцарского суда, «Нафтогаз» проводит «международную кампанию по взысканию активов должника в разных юрисдикциях».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство «Нафтогаза» «за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности за все, что она делает против Украины и наших украинских компаний».

В «Газпроме» решение казахстанского суда на момент публикации новости не комментировали.