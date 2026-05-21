Украина призывает: лишите Россию статуса в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены организации найти политические и юридические механизмы, которые лишили бы Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ ООН), заявил Мельник в четверг, 21 мая, во время открытых дебатов в СБ ООН.

Мельник сослался на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым число жертв среди мирных жителей с января по апрель 2026 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, передает Deutsche Welle.

Постпред Украины напомнил об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой: «Все юридические обязательства по защите гражданского населения останутся пустыми словами, если акты агрессии и связанные с ними военные преступления не будут наказаны».

После начала полномасштабного вторжения Украина попыталась инициировать процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом. Тогдашний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что передача России места СССР в Совете Безопасности стала «грубым нарушением» Устава ООН - документа, на основе которого работает организация. DW замечает, что формально любая реформа СБ ООН требует одобрения и ратификации поправок двумя третями голосов членов Генассамблеи, а затем аналогичной долей голосов членов СБ, включая всех постоянных участников Совета (Великобритании, США, Китая, Франции и самой России).