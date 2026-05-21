Интернета нет и не будет

Власти Ирана не планируют восстанавливать доступ к интернету. Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по культуре Али Яздиха. По его словам, страна по-прежнему находится под угрозой безопасности несмотря на то, что в ней «нет ни войны, ни мира».

Яздиха отметил, что ограничения на использование интернета, введенные Высшим советом национальной безопасности Ирана, будут сохранены, а международный доступ будет ограничен для отдельных лиц и организаций, имеющих особые потребности. Он также отметил, что внутренние платформы удовлетворяют «более 90 процентов» потребностей населения.