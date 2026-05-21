Как война США и Израиля с Ираном переросла в турецко‑греческое противостояние

После состоявшейся в феврале встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса напряженность на линии Анкара–Афины заметно снизилась. Однако за последние недели ситуация вновь резко обострилась. Поводом стало решение Греции разместить вооружения на некоторых островах Эгейского моря. В ответ Турция объявила, что работает над новым законопроектом, касающимся морских юрисдикций, что еще больше накалило обстановку.

Главным итогом встречи Эрдогана и Мицотакиса 11 февраля в Анкаре была договоренность избегать односторонних шагов, которые могли бы вызвать новую эскалацию в регионе, несмотря на существующие разногласия по Эгейскому морю. Стороны подтвердили приверженность Афинской декларации 2023 года и намерение «сохранить тишину» в Эгейском море как минимум до июльского саммита НАТО в Анкаре. Тем не менее последние события привели к росту взаимных обвинений. В Анкаре считают, что политика Греции направлена на то, чтобы ослабить влияние Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и представить ее «агрессором». По мнению турецких официальных лиц, Греция пытается вынести свои споры с Турцией на повестку Евросоюза, чтобы осложнить отношения Анкары с европейскими столицами. В Афинах полагают, что Турция стремится воспользоваться войной США и Израиля с Ираном, а также кризисом вокруг России и Украины, чтобы получить преимущества в Эгейском море и Восточном Средиземноморье благодаря тесному сотрудничеству с США и европейскими союзниками. Война США и Израиля с Ираном превращается в турецко-греческое противостояние

По мнению политологов, ключевым событием, которое разрушило позитивную атмосферу между Анкарой и Афинами, стала начавшаяся 28 февраля война США и Израиля против Ирана. Угроза Тегерана нанести удары баллистическими ракетами по широкому региону, включая остров Кипр, а также размещение Грецией и Францией вооружений на острове резко обострили напряженность в треугольнике Турция–Греция–Кипр. В марте Греция направила на греческую часть острова Кипр истребители F‑16 и два фрегата. Анкара ответила переброской шести F‑16 на территорию Северного Кипра. Однако в особенности Турцию обеспокоило размещение Грецией систем ПВО Patriot на острове Карпатос, расположенном очень близко к турецкому побережью, а также в городе Димотика в Западной Фракии. Анкара расценила данные шаги как продолжение политики милитаризации греческих островов в Эгейском море и выступила с жесткой реакцией. Турецкие политики заявляют, что, согласно Лозаннскому договору 1923 года и Парижскому договору 1947 года, острова Эгейского моря имеют статус демилитаризованных территорий, и размещение там вооруженных сил является нарушением международного права. По сообщениям греческой прессы, после жесткой реакции Анкары Афины в начале этой недели вывели системы ПВО Patriot, размещенные на острове Карпатос и в городе Димотика. Однако позже стало известно, что на эти же территории Греция перебросила истребители. Напряженность, связанная с Эгейским морем, достигла пика в мае, когда произошли три отдельных инцидента. В ответ на шаги Афин Турция 12 мая представила проект закона о морских юрисдикциях, известный в турецкой политике как «Закон о Синей Родине». Документ был презентован руководителем Центра исследований морского права Анкарского университета Мустафой Башкараном. Участие заместителя председателя Совета по безопасности и внешней политике при президенте профессора Чагры Эрхана было расценено как политическая поддержка инициативы.