«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Предчувствие Мадьяра

18:29 1426

Когда война в Украине закончится, ЕС вернется к закупкам российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Я думаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к покупке российского газа, потому что он дешевле. Это диктует конкурентоспособность, географию. Просто. Но вы сами увидите. Я не могу все предсказать, но это мое чувство», - сказал Мадьяр.

По его словам, Венгрия намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей, однако при этом власти должны учитывать стоимость топлива. Мадьяр отметил, что сжиженный природный газ, поставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже газа из России, Румынии и Австрии.

11 мая кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новое венгерское правительство намерено добиваться снижения зависимости от России в сфере энергетики, однако пока не планирует отказываться от поставок российских нефти и газа.

13 апреля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции заявил, что хотел бы обсудить с Россией условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и РФ в энергетике, в том числе по АЭС «Пакш-2».

