Арабы экономят

Власти Саудовской Аравии временно прекратили подписание новых соглашений с западными консалтинговыми компаниями, осуществляющими деятельность на территории королевства, а также, по некоторым данным, приостановили часть платежей на фоне событий, связанных с Ираном.

Как сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в отрасли, соответствующее решение было принято Эр-Риядом после начала военного конфликта.

Руководители консалтинговых фирм в беседе с FT отметили, что саудовская сторона уведомила их о временном отказе от выплат. «Они говорят, что не будут платить в ближайшее время, до июля. Они также заявляют, что не будут заключать новые контракты — министрам и закупщикам сообщили, что министерство финансов не одобряет новые контракты, если у вас нет специального предварительного разрешения», — приводит издание слова одного из топ-менеджеров.

В то же время, как указывает газета, в Министерстве финансов Саудовской Аравии опровергли информацию о задержках с платежами. В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году «99,5% счетов» были «оплачены в установленные договором сроки».