Израиль обсуждает закрытие своего консульства в Стамбуле. Анкара заявляет...

Израиль рассматривает возможность закрытия консульства в Стамбуле на фоне углубляющегося дипломатического кризиса с Турцией. Об этом сообщило издание Ynet Global. По его данным, израильские дипломаты, назначенные для работы в стране, сейчас находятся в Болгарии, а уже находящиеся на месте сотрудники продолжают работать из дома.

Как пишет израильская пресса, некоторые официальные лица в Тель‑Авиве считают, что пустующее здание консульства в Стамбуле создает дополнительную финансовую нагрузку. Однако другие предупреждают, что закрытие диппредставительства может осложнить его повторное открытие в будущем. Дипломаты, работавшие в консульстве, расположенном в одном из деловых центров Стамбула, были отозваны после начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября 2023 года. Сотрудники посольства Израиля в Анкаре также были отправлены в Тель-Авив. С тех пор и в посольстве, и в консульстве работают только турецкие сотрудники.

Если решение о закрытии будет принято, посольство в Анкаре останется единственным официальным дипломатическим представительством Израиля в Турции. Дипломатические источники в Анкаре сообщили haqqin.az, что Турция осведомлена о дискуссиях в Израиле по поводу закрытия консульства, однако пока никакого решения не принято.

Напомним, 7 апреля этого года турецкие силы безопасности предотвратили вооруженное нападение на здание израильского консульства в Стамбуле. Ответственность за попытку атаки никто на себя не взял, однако МВД Турции обвинило в произошедшем «террористическую организацию, использующую религию в своих целях». Турция представлена в Израиле на уровне временного поверенного в делах: турецкий посол был отозван после событий 7 октября.

С начала израильских ударов по Газе между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху идет ожесточенная словесная война. В ответ на заявления Нетаньяху и ряда израильских чиновников о том, что «следующей целью после Ирана станет Турция», Эрдоган сравнил израильского премьера с Гитлером.

После начала войны в Газе Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем. Анкара заявляет, что с 2 мая 2024 года полностью остановлены импортные и экспортные операции, и за этот период ни одна таможенная процедура по товарам, связанным с Израилем, не проводилась. Единственным исключением остается торговля с палестинскими территориями.

Это не первый серьезный кризис в отношениях двух стран. В 2010 году после нападения израильских военных в международных водах на судно «Мави Мармара», направлявшееся с гуманитарной помощью в Газу, в результате которого погибли девять правозащитников, восемь из которых были гражданами Турции, отношения резко ухудшились. Однако в 2016 году после посредничества США и официальных извинений Израиля, а также выплаты компенсаций Турции отношения были нормализованы.

20 сентября 2023 года Эрдоган в первый и в последний раз принял премьер-министра Израиля в «Турецком доме» в Нью‑Йорке. На встрече стороны договорились о реализации совместных энергетических проектов. Однако уже через две недели после встречи — после атаки ХАМАС 7 октября и последующих событий — отношения между Анкарой и Тель‑Авивом вновь резко обострились.