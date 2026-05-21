Запущена видеорубрика «История образования, написанная с помощью архитектуры»

Министерство науки и образования и Təhsil TV запускают видеорубрику под названием «История образования, написанная с помощью архитектуры».

Рубрика подготовлена в связи с Всемирным форумом городов (WUF13), проходящим в Баку, и объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в нашей стране.

В этой рубрике будут представлены различные учебные заведения с интересными архитектурными стилями и богатой историей. Видеоролики расскажут об архитектурных особенностях, историческом наследии и влиянии этих учебных заведений на городскую среду и общественную жизнь.

Проект подчеркивает тот факт, что образовательные учреждения являются не только местами обучения, но и местами, играющими важную роль в формировании социальной и культурной памяти городов.

Первым образовательным учреждением, представленным в рамках данной рубрики, является образовательный комплекс № 132–134 города Баку.