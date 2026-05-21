USD 1.7000
EUR 1.9759
RUB 2.3815
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Амина Мохаммед у Ильхама Алиева

фото
19:42 542

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял заместителя генерального секретаря ООН Амину Мохаммед.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев выразил благодарность руководству ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), отметив, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам действуют как одна команда для обеспечения успеха мероприятия.

Доведя до внимания, что WUF13 является вторым по значимости глобальным мероприятием, проводимым в нашей стране, по количеству участников после COP29, президент Азербайджана подчеркнул, что, как и COP29, 13-я сессия Всемирного форума городского развития также организована успешно.

Глава государства отметил, что Азербайджан осуществляет эффективное сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам, добавив, что наша страна и впредь продолжит партнерство с этой Программой и будет активно участвовать в работе других сессий Всемирного форума городского развития.

Амина Мохаммед передала главе государства приветствия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Выразив благодарность за приветствия, Алиев просил передать его приветствия Антониу Гутерришу.

Амина Мохаммед поздравила главу государства с успешным проведением форума. Она заявила, что участие в этом мероприятии большого количества высокопоставленных гостей из разных стран мира произвело глубокое впечатление.

Амина Мохаммед с удовлетворением подчеркнула, что в Баку благодаря применению современных правил градостроительства обеспечено единство исторического наследия и современности, отметила, что это придает нашей столице особую красоту.

На встрече было отмечено, что восстановительные и созидательные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтных условиях, являются примером для регионов, находящихся в постконфликтной ситуации, и в этом контексте подчеркивалась полезность обмена опытом нашей страны с другими государствами в рамках ООН.

Было упомянуто, что азербайджанская модель ASAN xidmət была удостоена Премии ООН за вклад в развитие государственных услуг, а также специальной награды ООН в области развития государственных услуг с применением цифрового управления. Было отмечено, что ASAN xidmət как успешный опыт применяется в различных странах Африки и Азии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ООН на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество, и наша страна является активным членом этой организации, внося важный вклад в реализацию ее программ и мероприятий. С удовлетворением вспоминалось, что до сих пор международные мероприятия ООН по различным тематикам организовывались в Азербайджане на высоком уровне.

Многолетний лидер кемалистов вновь у руля
Многолетний лидер кемалистов вновь у руля
20:08 133
Амина Мохаммед у Ильхама Алиева
Амина Мохаммед у Ильхама Алиева фото
19:42 543
Паша из Азербайджана победил Пашу армянского и стал чемпионом Европы
Паша из Азербайджана победил Пашу армянского и стал чемпионом Европы
19:31 760
Израиль обсуждает закрытие своего консульства в Стамбуле. Анкара заявляет...
Израиль обсуждает закрытие своего консульства в Стамбуле. Анкара заявляет...
19:12 1051
Король Британии направил письмо Ильхаму Алиеву
Король Британии направил письмо Ильхаму Алиеву
19:00 977
Арабы экономят
Арабы экономят
18:47 958
Предчувствие Мадьяра
Предчувствие Мадьяра
18:29 1434
Баку и 180 миллиардов Азизова
Баку и 180 миллиардов Азизова На злобу дня
16:50 3942
«Мать-Армения» с русским отцом…
«Мать-Армения» с русским отцом… наш обзор; все еще актуально
11:15 3367
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 2170
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 548

ЭТО ВАЖНО

Многолетний лидер кемалистов вновь у руля
Многолетний лидер кемалистов вновь у руля
20:08 133
Амина Мохаммед у Ильхама Алиева
Амина Мохаммед у Ильхама Алиева фото
19:42 543
Паша из Азербайджана победил Пашу армянского и стал чемпионом Европы
Паша из Азербайджана победил Пашу армянского и стал чемпионом Европы
19:31 760
Израиль обсуждает закрытие своего консульства в Стамбуле. Анкара заявляет...
Израиль обсуждает закрытие своего консульства в Стамбуле. Анкара заявляет...
19:12 1051
Король Британии направил письмо Ильхаму Алиеву
Король Британии направил письмо Ильхаму Алиеву
19:00 977
Арабы экономят
Арабы экономят
18:47 958
Предчувствие Мадьяра
Предчувствие Мадьяра
18:29 1434
Баку и 180 миллиардов Азизова
Баку и 180 миллиардов Азизова На злобу дня
16:50 3942
«Мать-Армения» с русским отцом…
«Мать-Армения» с русским отцом… наш обзор; все еще актуально
11:15 3367
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 2170
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 548
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться