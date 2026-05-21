Амина Мохаммед у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял заместителя генерального секретаря ООН Амину Мохаммед.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев выразил благодарность руководству ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), отметив, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам действуют как одна команда для обеспечения успеха мероприятия.
Доведя до внимания, что WUF13 является вторым по значимости глобальным мероприятием, проводимым в нашей стране, по количеству участников после COP29, президент Азербайджана подчеркнул, что, как и COP29, 13-я сессия Всемирного форума городского развития также организована успешно.
Глава государства отметил, что Азербайджан осуществляет эффективное сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам, добавив, что наша страна и впредь продолжит партнерство с этой Программой и будет активно участвовать в работе других сессий Всемирного форума городского развития.
Амина Мохаммед передала главе государства приветствия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Выразив благодарность за приветствия, Алиев просил передать его приветствия Антониу Гутерришу.
Амина Мохаммед поздравила главу государства с успешным проведением форума. Она заявила, что участие в этом мероприятии большого количества высокопоставленных гостей из разных стран мира произвело глубокое впечатление.
Амина Мохаммед с удовлетворением подчеркнула, что в Баку благодаря применению современных правил градостроительства обеспечено единство исторического наследия и современности, отметила, что это придает нашей столице особую красоту.
На встрече было отмечено, что восстановительные и созидательные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтных условиях, являются примером для регионов, находящихся в постконфликтной ситуации, и в этом контексте подчеркивалась полезность обмена опытом нашей страны с другими государствами в рамках ООН.
Было упомянуто, что азербайджанская модель ASAN xidmət была удостоена Премии ООН за вклад в развитие государственных услуг, а также специальной награды ООН в области развития государственных услуг с применением цифрового управления. Было отмечено, что ASAN xidmət как успешный опыт применяется в различных странах Африки и Азии.
В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и ООН на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество, и наша страна является активным членом этой организации, внося важный вклад в реализацию ее программ и мероприятий. С удовлетворением вспоминалось, что до сих пор международные мероприятия ООН по различным тематикам организовывались в Азербайджане на высоком уровне.