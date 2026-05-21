Амина Мохаммед у Ильхама Алиева

Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев выразил благодарность руководству ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), отметив, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам действуют как одна команда для обеспечения успеха мероприятия.

Доведя до внимания, что WUF13 является вторым по значимости глобальным мероприятием, проводимым в нашей стране, по количеству участников после COP29, президент Азербайджана подчеркнул, что, как и COP29, 13-я сессия Всемирного форума городского развития также организована успешно.

Глава государства отметил, что Азербайджан осуществляет эффективное сотрудничество с Программой ООН по населенным пунктам, добавив, что наша страна и впредь продолжит партнерство с этой Программой и будет активно участвовать в работе других сессий Всемирного форума городского развития.