«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Многолетний лидер кемалистов вновь у руля

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:08 135

Суд Анкары вынес решение о признании недействительным 38-го съезда Республиканской народной партии (СНП). Суд объявил, что 38-й очередной съезд СНП, проходивший 4–5 ноября 2023 года, признан недействительным по причине подкупа делегатов, в связи с чем результаты последующих внеочередных съездов также не признаются.

В решении указывается, что из-за непризнания результатов 38-го съезда, состоявшегося 4–5 ноября 2023 года, предыдущий председатель партии Кемаль Кылычдароглу возвращается к своим обязанностям. После оглашения вердикта нынешнее руководство партии во главе с Озгюром Озелем собралось на экстренное заседание.

На съезде СНП 4–5 ноября 2023 года Озгюр Озель неожиданно одержал победу над Кемалем Кылычдароглу. Однако бывший мэр Хатая от СНП Лютфю Саваш и ряд делегатов обратились в суд с требованием об отмене результатов этого съезда.

Прокуратура Анкары начала расследование по заявлениям о нарушениях на партийном съезде, и подготовленное обвинительное заключение было принято 3 июня. В обвинительном акте для 12 подозреваемых, включая мэра Стамбула (ИББ) Экрема Имамоглу, отстраненного от должности по обвинению в коррупции, запрашивается тюремное заключение на срок от одного года до трех лет по обвинению в «фальсификации голосования».

