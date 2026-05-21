Захарова начала угрожать Молдове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Кишинёву ответом на любую «агрессию» в отношении российских граждан в Приднестровье. «Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамеджительный и адекватный ответ», — заявила она на брифинге, подчеркнув, что Москва готова использовать «все необходимые средства» для обеспечения безопасности жителей региона.

Угрозы прозвучали на фоне указа президента РФ Владимира Путина от 15 мая, который разрешил жителям Приднестровья получать российские паспорта в упрощенном порядке. Документ был мотивирован «защитой прав и свобод человека».

В ответ президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль таким образом пытается провести скрытую мобилизацию населения непризнанной республики для участия в войне против Украины, а также оказывает давление на Кишинёв в связи с его планами по реинтеграции Приднестровья. По словам Санду, с начала полномасштабной войны большинство жителей региона предпочли молдавские паспорта, считая их более безопасными.