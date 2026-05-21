Как Армении выбрать «самый крепкий» из двух стульев?

В тот момент, когда в Армении продолжается избирательная кампания, сопровождаемая жесткой взаимной риторикой между пророссийскими реваншистскими силами, с одной стороны, и премьер-министром Николом Пашиняном и его сторонниками — с другой, Москва в очередной раз вмешалась в процесс. Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что действия армянских властей «не соответствуют духу союзнических отношений между двумя странами».

Он напомнил, что Москва поставляет Еревану дешевый газ и топливо, предоставляет армянским гражданам возможность работать в России сверх установленных квот и что 98 процентов сельхозпродукции Армении экспортируется на российский рынок. «Москва понимает желание Еревана извлекать выгоду из сотрудничества с нами, но это улица с двусторонним движением», — подчеркнул Шойгу. Реакцию Еревана на это заявление Шойгу можно считать наглядной иллюстрацией курса армянских властей, нацеленного на одновременное «сидение на двух стульях». Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не намерен обострять отношения с Москвой. «Мы не склонны вносить какое-либо напряжение в армяно-российские отношения, напротив — настроены продолжать партнерство в нормальном русле», — отметил Мирзоян. Комментируя заявление заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука об обсуждении членства Армении в ЕАЭС, Мирзоян сказал: «Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться до тех пор, пока сама Армения не подаст соответствующую заявку и не выразит такое желание. Мы такого желания не выражали, поэтому обсуждаться соответствующий вопрос не может».

До этого премьер-министр Никол Пашинян, выступая перед избирателями, пытался убедить их, что его личные отношения с президентом России Владимиром Путиным вполне нормальные, более того — «дружеские». Пашинян с гордостью заявил, что у него с Путиным было уже более 200 телефонных разговоров и что он не помнит, чтобы российский президент с каким-либо другим главой иностранного государства общался по телефону столь же интенсивно. С большой долей вероятности значительная часть этих разговоров пришлась на период 44-дневной войны в Карабахе. Все хорошо помнят, как Пашинян в те дни неустанно звонил Путину (как и другим зарубежным лидерам) с просьбами остановить войну. Однако сути дела это не меняет. Суть в том, что Армения, с одной стороны, заявляет о выборе прозападного курса и стремлении к интеграции в Европейский союз, а с другой — пытается доказать Москве, что по-прежнему остается ее союзником. В Кремле все чаще напоминают, что армянским властям больше не удастся вести двойную игру. В результате Армения фактически оказалась страной без четких внешнеполитических приоритетов, которая то ищет покровительства у одной крупной державы, то у другой, а то и вовсе пытается удержаться под опекой нескольких сил сразу. По сути — государством в статусе failed state. Это именно то, чего заслуживает страна, исторически созданная для обслуживания внешних интересов то одних, то других покровителей. Сегодня Армения дошла до того, что превратилась в площадку для геополитического столкновения. По сути, ЕС во главе с Францией и Россия соперничают за то, кто будет контролировать эту страну-прокси. Оппозиция в Армении давно ориентируется на своих привычных покровителей, а Пашинян, потеряв опору, действует нервно и хаотично. При этом у него нет ни сил, ни политического ресурса, чтобы открыто пойти против России. Поэтому все его шаги остаются половинчатыми. Например, правоохранительные органы Армении один за другим задерживают людей олигарха Самвела Карапетяна за подкуп избирателей и публикуют их аудиозаписи. Но тронуть российских разведчиков, работающих в стране (кстати, издание The Insider уже раскрыло их имена, звания и легенды прикрытия), власти не решаются. То же самое происходит и с российскими СМИ. Их в Армении давно критикуют за то, что они обслуживают кремлевскую пропаганду, но закрыть хотя бы одно из них власти так и не решились.