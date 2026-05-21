Остановился крупнейший НПЗ «Лукойла»

Нефтеперерабатывающий завод NORSI — четвертый по величине в России — остановил основную установку первичной переработки нефти CDU-6 после атаки украинского дрона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, из-за серии атак дронов в последние дни многие крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены сократить объемы производства или временно остановить работу. NORSI, принадлежащий компании «Лукойл», перерабатывает до 16 млн тонн нефти в год — около 320 тыс. баррелей в сутки — и считается вторым по величине производителем бензина в стране.

Остановленная установка CDU-6 обеспечивает более половины мощности предприятия. Ее производительность составляет около 25 700 тонн нефти в сутки, или примерно 190 тыс. баррелей.

В Генштабе Украины заявили, что удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово Нижегородской области, что примерно в 450 км к востоку от Москвы.