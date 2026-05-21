НАТО даже не хочет думать, что будет без США

Руководство НАТО продолжает игнорировать риск фактического выхода США из альянса, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и сокращение американского военного присутствия в Европе.

Как сообщает The Economist, генсек альянса Марк Рютте не только публично отрицает угрозу распада НАТО, но и запретил любые обсуждения плана Б внутри штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Журналисты считают, что Рютте просто боится дополнительно раздражать Трампа и подталкивать его к разрыву с Европой.

При этом в статье отмечается, что некоторые европейские страны уже начали неофициально готовиться к сценарию, при котором США перестанут быть главным гарантом безопасности Европы.