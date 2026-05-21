Россию ждут мобилизация и закрытие границ?

Для продолжения войны с Украиной российское руководство будет вынуждено пойти на непопулярные меры, включая новую мобилизацию, закрытие границ, отмену постсоветских гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа. Такой прогноз в докладе «Предстоящий кризис в политической экономике России» дает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS).

Ведя крупнейшую почти за 100 лет войну в Европе, Россия тем не менее пока не проводила полноценной мобилизации общества и экономики, что редкость и для российской, и для мировой истории, обращает внимание IISS. Например, все страны-участницы Второй мировой войны мобилизовали солдат для фронта, и даже США во время Вьетнамской войны принудительно призвали 1,7 млн человек, из которых 38% отправили на фронт, напоминают аналитики.

Россия же полагается на контрактников, выплачивая им щедрые бонусы, завлекает кадры в «оборонку» за счет зарплат и сохраняет основы рыночной экономики, несмотря на волну национализаций и усиление роли государства.

Но эта полувоенная экономика близка к пределу своих возможностей: производственные мощности почти исчерпаны, нехватка рабочих рук достигла рекорда, нарастает дефицит бюджета, гражданские отрасли стагнируют, и даже приток новых контрактников с декабря прошлого года не покрывает потери на фронте, обращает внимание IISS.

«Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор: либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы», — говорится в докладе.

Если выбор будет сделан в пользу продолжения войны, России придется «ввести существенные меры командного типа, чтобы мобилизовать человеческие и материальные ресурсы» для фронта, полагают в IISS. В частности, Кремль может быть вынужден объявить вторую «частичную мобилизацию», а также ввести ограничения на «свободу труда»: вместо привлечения людей на фронт и в оборонно-промышленный комплекс государство будет направлять их туда директивно.

Кроме того, вероятны ограничения на свободу передвижения и в особенности на свободный выезд за рубеж, говорится в докладе. Инфраструктура для этого уже подготовлена: введена система электронных повесток, а базы военкоматов и погранконтроля объединены.

Наконец, вероятен переход к «полностью милитаризованной экономике», которая будет включать госконтроль почти за всеми экономическим процессами. Она будет напоминать советскую — с сочетанием прямой государственной собственности и контроля над ценами, говорится в докладе.

Кремль «постарается избежать тяжелого решения, если сможет», подчеркивает IISS. Однако, судя по всему, такие меры рассматриваются властями — об этом свидетельствует волна отключений интернета в регионах и Москве, говорится в докладе. «Кремль создает системы для подавления народных волнений и сопротивления своим плана извлечь ресурсы — больше и дешевле — для войны», — указывается в докладе.