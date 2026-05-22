Трамп направляет 5 тысяч военных

«После успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддерживал, и учитывая наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 000 военнослужащих», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

На днях сообщалось, что Вооруженные силы США отменили отправку более 4 тыс. солдат в Польшу. По данным источников издания Defense News, в страну предполагалось перебросить 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу 1-й кавалерийской дивизии, а также связанную с ней военную технику.

Представитель американской армии подтвердил отмену развертывания, но не стал уточнять подробности и переадресовал все вопросы в Пентагон. Минобороны США при этом не ответило на запрос Defense News.

По данным портала, информация об изменении планов начала распространяться среди военнослужащих утром 11 мая. Солдаты сообщали о решении друзьям и родственникам. При этом во время проходивших 12 мая слушаний по бюджету в Конгрессе ни министр армии Дэн Дрисколл, ни замначальника штаба армии генерал Кристофер Ланив не упомянули об отмене отправки военных в Польшу.