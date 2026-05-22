«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Владелец морского порта Новрузов обвиняется в фиктивном браке с родственницей

В Краснодарском крае России начались закрытые слушания по делу азербайджанского бизнесмена Шахлара Новрузова, владельца стратегически важного Туапсинского морского торгового порта, и его родственницы Лейлы Гаджиевой.

По информации «Коммерсанта», бизнесмену предъявлены обвинения в попытке мошенничества в особо крупном размере при распоряжении долями компании, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, Новрузов в 2014 году продал предприятие офшорной компании Vonixel Limited, а спустя десять лет, желая вернуть над ним контроль, инсценировал бракоразводный процесс, в ходе которого его родственница, выступавшая в роли жены, требовала аннулировать эту сделку.

Новрузов был арестован 26 сентября 2025 года по обвинению в хищении имущества стоимостью около одного миллиарда рублей с использованием поддельных документов. До ареста он считался одним из лидеров азербайджанской диаспоры и влиятельным предпринимателем на Кубани, поддерживая тесные связи с краевыми властями. Уроженец Гянджи, в конце 1990-х годов он переехал в Россию и занялся бизнесом.

Новрузов занимал должности директора ООО «Кафе «Старый Баку» и ООО «Дар Фрут», а также владел компаниями «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Через портовые мощности в Туапсе проходит значительная доля импортных поставок овощей и фруктов на юге России.

24 ноября 2025 года Арбитражный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и постановил конфисковать активы Новрузова в пользу государства. По решению суда стопроцентные доли ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие ТМКП» перешли в собственность российской казны.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Новрузов передал 100% доли ТМКП офшору Vonixel Limited (Британские Виргинские острова), получив взамен акции этой компании. В 2022 году Британские Виргинские острова были включены в список недружественных России государств. По мнению следствия, именно тогда у Новрузова возник план вернуть активы, чтобы избежать претензий со стороны российских силовых структур.

С этой целью он якобы уговорил свою родственницу Лейлу Гаджиеву сыграть роль его супруги. Расчет, по версии обвинения, строился на норме закона, позволяющей признать недействительными сделки, совершенные без согласия второго супруга. В начале 2024 года Гаджиева подала иск о разводе и потребовала аннулировать передачу порта офшору, предъявив свидетельство о браке, якобы оформленное в Азербайджане в 2014 году. Однако правоохранители установили, что никакого брака не существовало. Весной 2025 года было возбуждено уголовное дело, и Новрузов был задержан.

Оба фигуранта дела свою вину не признают. Защита настаивает на том, что фиктивность брака не доказана, а все сделки с активами Туапсинского порта были совершены в строгом соответствии с законом.

