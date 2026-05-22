Владелец морского порта Новрузов обвиняется в фиктивном браке с родственницей

В Краснодарском крае России начались закрытые слушания по делу азербайджанского бизнесмена Шахлара Новрузова, владельца стратегически важного Туапсинского морского торгового порта, и его родственницы Лейлы Гаджиевой.

По информации «Коммерсанта», бизнесмену предъявлены обвинения в попытке мошенничества в особо крупном размере при распоряжении долями компании, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, Новрузов в 2014 году продал предприятие офшорной компании Vonixel Limited, а спустя десять лет, желая вернуть над ним контроль, инсценировал бракоразводный процесс, в ходе которого его родственница, выступавшая в роли жены, требовала аннулировать эту сделку.

Новрузов был арестован 26 сентября 2025 года по обвинению в хищении имущества стоимостью около одного миллиарда рублей с использованием поддельных документов. До ареста он считался одним из лидеров азербайджанской диаспоры и влиятельным предпринимателем на Кубани, поддерживая тесные связи с краевыми властями. Уроженец Гянджи, в конце 1990-х годов он переехал в Россию и занялся бизнесом.

Новрузов занимал должности директора ООО «Кафе «Старый Баку» и ООО «Дар Фрут», а также владел компаниями «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Через портовые мощности в Туапсе проходит значительная доля импортных поставок овощей и фруктов на юге России.