Нефть по $100 может стать нормой

Цена на нефть может стабилизироваться на отметке $100, сообщает Bloomberg. Большинство опрошенных агентством аналитиков и участников рынка ожидают, что в течение следующих 12 месяцев нефть Brent будет стоить в среднем от $81 до $100 за баррель.

Главным риском для рынка называют перебои поставок через Ормузский пролив из-за войны между США и Ираном. При этом полного обвала поставок участники рынка пока не ожидают.

Эксперты также считают, что геополитическая «премия за риск» может на годы добавить к стоимости нефти еще $5-15 за баррель.

Рост цен частично могут сдерживать снижение спроса, перенаправление поставок и увеличение добычи нефти.