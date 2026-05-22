Бахчели призывает не сопротивляться

В своём заявлении Бахчели отметил, что решение суда касательно съезда СНП необходимо оценивать с правовой точки зрения.

«Нет необходимости в заявлениях в духе "мы не признаем решение суда". Стремление СНП перенести свою идентичность в будущее — это самый здравый путь. В этом смысле встреча Кемаля Кылычдароглу и Озгюра Озеля для решения проблем является наиболее правильным решением», — сказал Бахчели.

Обращаясь к Озгюру Озелю, он также отметил, что «в период, когда продолжается процесс «Турция без террора», перенос протестов в русло уличной политики будет вредоносным и перерастёт в вопрос государственной важности».

«Вместо того чтобы оказывать сопротивление, каждый должен сделать важнейшей задачей для себя защиту институциональной идентичности CHP, которая является вековой опорой турецкой политической жизни. Для достижения этого необходимо, чтобы все партии, действующие здраво, нашли общий знаменатель в отношении CHP и продемонстрировали волю к недопущению раскола. В то время как вокруг нас полыхает огненное кольцо, крайне важно предотвратить любые попытки провокаций через CHP», — заявил Бахчели.

В заключение Бахчели обратился и к Кылычдароглу, порекомендовав ему «выслушать все стороны и предотвратить раскол CHP, не допуская хаоса».