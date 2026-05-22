Решение Госдепа по Украине

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для обслуживания ракетной системы Hawk и сопутствующего оборудования иностранным военным компаниям на сумму в 108,1 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

«Эта продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе.

Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее средствами для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности за счет более мощной интегрированной системы противовоздушной обороны», — отмечается в сообщении.