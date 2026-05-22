«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории

08:35 3166

В результате контрнаступления в начале этого года украинские войска отвоевали около 400 квадратных километров захваченной россиянами территории после того, как тысячи портативных интернет-терминалов Starlink от американской компании SpaceX стали недоступны для россиян.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Разведывательного управления Министерства обороны США.

В публикации отмечается, что контрнаступательная операция стала первым территориальным достижением Киева с 2023 года и состоялась благодаря тому, что военные возможности России были «временно, но существенно ослаблены» после вывода терминалов из строя.

Долгое время надежная и доступная спутниковая связь от Starlink была большим преимуществом ВСУ. SpaceX запретила доступ россиян к этой системе, сама связь не работала над российской территорией. Но со временем стало известно, что россияне находят пути для получения терминалов: в декабре прошлого года стало известно о первых случаях использования дронов со Starlink против украинских сил. В январе появились первые случаи применения таких «шахедов» для ударов в тылу.

Российские войска использовали терминалы Starlink, созданные и поддерживаемые компанией SpaceX Илона Маска, «для координации передвижений» и ударов дронов, отметило агентство в отчете, составленном генеральным инспектором Пентагона.

По данным Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) и Европейского командования ВС США, «российский военный потенциал в Украине претерпел временное, но значительное ослабление после того, как в феврале украинские чиновники приняли меры по выводу из строя тысяч терминалов Starlink, которые российские войска незаконно использовали для координации передвижений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах, где связь была ненадежной или легко подвергалась помехам», говорится в выводах отчета.

Bloomberg отмечает, что вывод Агентства оборонной разведки (DIA) относительно Starlink подчеркивает ценность этих терминалов в войне, продолжающейся уже более четырех лет. Однако агентство отметило, что «по состоянию на март российские военные сохраняли общее преимущество над Вооруженными силами Украины в большинстве боевых функций».

«Украинская правда» напоминает, что в январе этого года специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, который стал советником Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами Starlink на ударных БПЛА «Шахед». Американский бизнесмен Илон Маск откликнулся на просьбу Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БПЛА. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о постепенном внедрении системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам Starlink. В Украине работают только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальные отключены.

В феврале сообщалось, что российские войска сократили количество штурмов на фронте после достижения договоренности между Украиной и SpaceX о блокировке незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории
