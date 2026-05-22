USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Пашинян: Это дело Армении

09:14 2625

Вопрос о выходе из Евразийского экономического союза может обсуждать только Армения, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Вопрос о статусе в ЕАЭС, согласно регулированиям ЕАЭС, может обсуждать только Армения. То есть только страна-член (может обсуждать), которая решит выйти (из ЕАЭС). Другой процедуры нет», - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

Пашинян добавил, что (на заседании Высшего Евразийского экономического совета) «могут обсудить любой вопрос. Предполагаю, что у наших коллег могут возникнуть вопросы, на которые мы терпеливо ответим».

Отвечая на вопросы журналистов, Пашинян заявил, что газ для Армении не может подорожать, так как действует взаимовыгодный договор: «По части тарифа на газ мы (Армения и Россия) ранее пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться».

Относительно временных ограничений на ввоз цветов из Армении с 22 мая, вводимых Россельхознадзором, Пашинян сказал, что «ограничения на экспорт цветов были всегда, так как для любых товаров, которые не соответствуют фитосанитарным стандартам, ограничения всегда были и всегда будут. В течение 8 лет были десятки таких случаев. Были и другие проблемы, которые касались других товаров. И в ЕАЭС мы постоянно обсуждаем вопрос о происхождении товаров, которые ввозятся и вывозятся. Логика в том, что производящиеся в ЕАЭС товары должны свободно перемещаться по странам ЕАЭС. Этот вопрос постоянно обсуждается в связи со всеми странами Союза».

Беспилотники атакуют Ярославль
Беспилотники атакуют Ярославль ВИДЕО
10:47 1064
Пашинян отверг: Нет антироссийской кампании...
Пашинян отверг: Нет антироссийской кампании...
10:10 1267
Пашинян: Это дело Армении
Пашинян: Это дело Армении
09:14 2626
Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории
Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории
08:35 3168
Решение Госдепа по Украине
Решение Госдепа по Украине
08:15 2804
Бахчели призывает не сопротивляться
Бахчели призывает не сопротивляться
01:59 4322
Нефть по $100 может стать нормой
Нефть по $100 может стать нормой
01:39 1978
Новый лидер турецкой оппозиции позвонил предшественнику. Тот не взял трубку
Новый лидер турецкой оппозиции позвонил предшественнику. Тот не взял трубку При чем тут глубинное государство?
01:27 9451
Как война США и Израиля с Ираном переросла в турецко‑греческое противостояние
Как война США и Израиля с Ираном переросла в турецко‑греческое противостояние наш обзор; все еще актуально
21 мая 2026, 18:15 3848
Поезд Баку – Тбилиси: билеты в продаже
Поезд Баку – Тбилиси: билеты в продаже обновлено 00:45
00:45 6685
Трамп направляет 5 тысяч военных
Трамп направляет 5 тысяч военных
00:39 3861

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники атакуют Ярославль
Беспилотники атакуют Ярославль ВИДЕО
10:47 1064
Пашинян отверг: Нет антироссийской кампании...
Пашинян отверг: Нет антироссийской кампании...
10:10 1267
Пашинян: Это дело Армении
Пашинян: Это дело Армении
09:14 2626
Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории
Американская разведка рассказала, как Украина отвоевала территории
08:35 3168
Решение Госдепа по Украине
Решение Госдепа по Украине
08:15 2804
Бахчели призывает не сопротивляться
Бахчели призывает не сопротивляться
01:59 4322
Нефть по $100 может стать нормой
Нефть по $100 может стать нормой
01:39 1978
Новый лидер турецкой оппозиции позвонил предшественнику. Тот не взял трубку
Новый лидер турецкой оппозиции позвонил предшественнику. Тот не взял трубку При чем тут глубинное государство?
01:27 9451
Как война США и Израиля с Ираном переросла в турецко‑греческое противостояние
Как война США и Израиля с Ираном переросла в турецко‑греческое противостояние наш обзор; все еще актуально
21 мая 2026, 18:15 3848
Поезд Баку – Тбилиси: билеты в продаже
Поезд Баку – Тбилиси: билеты в продаже обновлено 00:45
00:45 6685
Трамп направляет 5 тысяч военных
Трамп направляет 5 тысяч военных
00:39 3861
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться