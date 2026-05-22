Пашинян: Это дело Армении

«Вопрос о статусе в ЕАЭС, согласно регулированиям ЕАЭС, может обсуждать только Армения. То есть только страна-член (может обсуждать), которая решит выйти (из ЕАЭС). Другой процедуры нет», - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

Пашинян добавил, что (на заседании Высшего Евразийского экономического совета) «могут обсудить любой вопрос. Предполагаю, что у наших коллег могут возникнуть вопросы, на которые мы терпеливо ответим».

Отвечая на вопросы журналистов, Пашинян заявил, что газ для Армении не может подорожать, так как действует взаимовыгодный договор: «По части тарифа на газ мы (Армения и Россия) ранее пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться».

Относительно временных ограничений на ввоз цветов из Армении с 22 мая, вводимых Россельхознадзором, Пашинян сказал, что «ограничения на экспорт цветов были всегда, так как для любых товаров, которые не соответствуют фитосанитарным стандартам, ограничения всегда были и всегда будут. В течение 8 лет были десятки таких случаев. Были и другие проблемы, которые касались других товаров. И в ЕАЭС мы постоянно обсуждаем вопрос о происхождении товаров, которые ввозятся и вывозятся. Логика в том, что производящиеся в ЕАЭС товары должны свободно перемещаться по странам ЕАЭС. Этот вопрос постоянно обсуждается в связи со всеми странами Союза».