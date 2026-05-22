«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Протесты в Гренландии

В столице Гренландии Нууке прошли демонстрации на фоне открытия дипломатического центра США. Об этом сообщает Reuters.

Переехав из деревянной хижины на окраине Нуука в гораздо больший офис в центре города, консульство США стало центром внимания для гренландцев, недовольных резонансными заявлениями американского президента Дональда Трампа по поводу желания контролировать страну.

Спикер Государственного департамента США заявил, что новое помещение имеет большую вместимость и предлагает отличные условия для дипломатической деятельности США в Гренландии.

Несколько сотен человек провели демонстрацию у консульства, держа красно-белый флаг острова и плакаты с надписью «США, прекратите это», а также скандируя «Нет — значит нет» и «Гренландия принадлежит гренландцам».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и ряд других политиков ⁠отклонили приглашение принять участие в открытии новой дипломатической миссии. 

Напомним, что 17 мая в столицу Гренландии прибыл специальный посланник США в Гренландии Джефф Лэндри. Там он встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

После встречи правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами относительно будущего острова достигнут определенный прогресс, но было подчеркнуто, что «остров не продается».

А Лэндри заявил, что процветание страны «зависит» от американского президента.

*** 10:00

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии. Об этом заявил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри во время открытия нового консульства США в Нууке, пишут датские СМИ.

«Президент исключил применение силы из повестки дня. Будущее Гренландии — это вопрос, который должны решить сами гренландцы», — заявил Хоуэри, отвечая на соответствующий вопрос радио KNR.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, которая нужна США для национальной обороны. Президент США утверждал, что остров (автономия, входящая в состав датского королевства) «окружен» российским и китайским судами. Позже он заявил, что не собирается военным путем брать под американский контроль эту территорию.

