Протесты в Гренландии

Переехав из деревянной хижины на окраине Нуука в гораздо больший офис в центре города, консульство США стало центром внимания для гренландцев, недовольных резонансными заявлениями американского президента Дональда Трампа по поводу желания контролировать страну.

В столице Гренландии Нууке прошли демонстрации на фоне открытия дипломатического центра США. Об этом сообщает Reuters.

Спикер Государственного департамента США заявил, что новое помещение имеет большую вместимость и предлагает отличные условия для дипломатической деятельности США в Гренландии.

Несколько сотен человек провели демонстрацию у консульства, держа красно-белый флаг острова и плакаты с надписью «США, прекратите это», а также скандируя «Нет — значит нет» и «Гренландия принадлежит гренландцам».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и ряд других политиков ⁠отклонили приглашение принять участие в открытии новой дипломатической миссии.

Напомним, что 17 мая в столицу Гренландии прибыл специальный посланник США в Гренландии Джефф Лэндри. Там он встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

После встречи правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами относительно будущего острова достигнут определенный прогресс, но было подчеркнуто, что «остров не продается».

А Лэндри заявил, что процветание страны «зависит» от американского президента.