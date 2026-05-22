Пашинян отверг: Нет антироссийской кампании...

Армения никогда не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия - сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением», - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.