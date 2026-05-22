Рубио об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

Как следует из его заявления, «Адис Ластрес Морера является сестрой исполнительного директора GAESA». По версии, изложенной госсекретарем США, Морера «управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку» кубинским властям, пока американская администрация не лишила ее статуса постоянного резидента страны.

«Я рад объявить о том, что сегодня она была арестована и находится под стражей ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля США)», - заявил Рубио, по версии которого Морера угрожала национальной безопасности США.

7 мая Вашингтон ввел санкции в отношении конгломерата GAESA, контролирующего, по утверждению американского правительства, около 40% экономики Кубы, а также главы этой организации Ани Гильермины Ластрес Мореры и совместного предприятия MOA Nickel S. A. (MNSA) по добыче никеля в островном государстве. Последнее создано канадской компанией Sherritt International и кубинской La Compania General de Niquel.