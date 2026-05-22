Человек Трампа на экономическом форуме в Петербурге

Официальный представитель администрации президента США впервые за несколько лет посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В Санкт-Петербург в этом году приедет глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Об этом он лично сообщил в беседе с РИА Новости.

«Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», — сказал представитель комиссии.

Родни Мимс Кук возглавил комиссию по изящным искусствам в январе 2026 года. Он является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. До этого Кук в качестве независимого эксперта принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, выступал в посольстве России в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи заявил, что в этом году в экономическом форуме в Петербурге собираются принять участие больше компаний из США, чем три года назад, но пока еще меньше, чем до начала войны в Украине.

В прошлом году, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, в Вашингтоне отказались посылать официального представителя на ПМЭФ из-за «более агрессивного» подхода России к украинскому кризису. Тогда в администрации президента США говорили, что «возврат к нормальному ведению дел» с Россией чреват «явными экономическими и репутационными рисками».

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс». В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.