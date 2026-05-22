Тайвань подождет…

США поставили на паузу возможную поставку Тайваню оружия на $14 млрд в связи с необходимостью в этих вооружениях для ведения войны против Ирана. Об этом заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као.

«Я не говорил на этот счет с представителями Тайваня, и мы обеспечили продажу им некоторых вооружений. Но на данный момент мы поставили их на паузу, чтобы убедиться, что у нас есть вооружения для [операции] «Эпическая ярость». У нас их достаточно, но мы лишь хотим убедиться, что у нас есть все, что нужно», - заявил Као.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить главе администрации Тайваня Лай Циндэ для обсуждения предполагаемой сделки о поставках острову американских вооружений. Такой разговор может стать первым подобным прямым контактом более чем за 40 лет.