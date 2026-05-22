Военные учения у российских границ

Учения проходят в области Кюменлааксо, Южной Карелии, Южном Саво и продлятся до 29 мая.

В Финляндии начались сухопутные учения Karelian Sword 26 («Карельский меч-26»), в них также принимают участие военные из Великобритании и США, передает Ita Savo.

Karelian Sword 26 — часть весенней подготовки сухопутных войск. Всего, по данным Минобороны Финляндии, в маневрах примет участие около 10 тыс. финских военнослужащих, большинство из них — призывники.

В учениях задействовано около 1,5 тыс. единиц техники, включая тяжелую транспортную технику и бронетехнику.

«Учения «Карельский меч-26» будут направлены на отработку высокоэффективных навыков военнослужащих всех родов войск Южной Финляндии», — говорится в сообщении ведомства.

Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года. Она подала заявку на вступление в середине мая 2022-го вместе со Швецией.