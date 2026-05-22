В Демократической Республике Конго (ДРК) протестующие подожгли центр лечения больных Эболой, требуя возвращения тела молодого человека, страдавшего этой болезнью. Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента конголезской политической партии A2RC Люка Мамбеле, напряженность обострилась, когда родственники молодого человека, умершего от лихорадки Эбола, попытались силой забрать тело из больницы Рвампара.

После того как представители органов здравоохранения отказали в доступе к телу парня, члены его семьи начали забрасывать учреждение различными предметами, что привело к пожару, в ходе которого были уничтожены две больничные палатки.

Как отмечает телеканал, в момент нападения в медицинских палатках Альянса за международную медицинскую помощь (ALIMA) проходили лечение шесть пациентов, которые сейчас находятся на лечении в больнице.