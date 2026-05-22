Беспилотники атакуют Ярославль

На подлете к Ярославлю ночью отражена атака беспилотников, пострадавших нет, движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы временно перекрывали. Об этом сообщил губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев. По словам очевидцев, в городе прозвучало около 20 взрывов.
В районе села Нижнее Березово-Второе в Белгородской области РФ дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина.
May 22, 2026
На подлете к Москве силы ПВО сбили семь беспилотников. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Сергей Собянин в своих соцсетях. Закрывавшиеся по соображениям безопасности Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения около 6 утра.
В подмосковном Раменском муниципальном округе «система оповещения подверглась хакерской атаке, из‑за чего <…> сработали сигналы оповещения», специалисты работают над устранением проблемы, угрозы населению нет, сообщил глава округа.
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами, сообщает Минобороны России.