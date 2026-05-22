Десять миллионов за данные о спонсорах «Хезболлы»

Соединенные Штаты Америки объявили о назначении крупного денежного вознаграждения за информацию, которая поможет вскрыть и перекрыть каналы финансирования ливанского шиитского движения «Хезболла». Как сообщается на официальном сайте Государственного департамента США, сумма награды может достигать 10 миллионов долларов. Эти средства предназначены для тех, кто предоставит данные, способствующие подрыву финансовых схем организации.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства особо подчеркивается, что раскрытие механизмов финансирования рассматривается как ключевой элемент в усилиях по противодействию деятельности движения.
Основной упор делается на выявление спонсоров, подставных компаний, схем контрабанды товаров и средств, а также методов отмывания денег. Успешное раскрытие этих каналов, как надеются в США, нанесет серьезный удар по оперативным возможностям «Хезболлы».