Трамп между молотом и наковальней

Решение президента США Дональда Трампа вывести часть американских войск из Германии вызвало переполох в немецком политическом истеблишменте. Германия, которая в свое время отказалась поставлять Киеву ракеты «Таурус» и вместо артиллерийских снарядов отправила в Украину армейские каски, теперь развернулась на 180 градусов: Берлин выступает за активную поддержку Киева, несмотря на сопротивление некоторых стран, ищет пути принятия Украины в ЕС по «облегченному членству». Теперь, похоже, сбываются и казавшиеся невероятными прогнозы: украинская армия становится армией обороны Европы. Германия намерена приобрести украинское вооружение. Глава Бундесвера Борис Писториус заявил, что Украина после многолетней войны достигла передового уровня производства вооружений. В частности, ракеты «Фламинго» могут восполнить для Германии дефицит американских «томагавков», об отмене дополнительного развертывания которых в Европе объявил Дональд Трамп. Франция также намерена тесно сотрудничать с Киевом в области систем противоракетной обороны. О причинах сворачивания Соединенными Штатами «зонтика безопасности» в Европе и ее последствиях haqqin.az беседовал с профессором политологии Университета штата Теннесси Андреем Коробковым.

— Госсекретарь Марко Рубио перед поездкой в Европу на встречу министров иностранных дел Альянса заявил, что США и президент «очень разочарованы» НАТО. Теперь поговаривают, что через полгода после вывода из Европы пяти тысяч военных Трамп вернет в Америку еще 30 тысяч своих военных из различных европейских стран. Что происходит? — Трамп еще во время своего первого президентского срока говорил европейцам, что они как реальные союзники имеют очень низкую ценность. Европейцы получают от США субсидии, гарантии безопасности, но сами мало что дают Америке и НАТО. В его второй каденции к этому добавилось заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Европа является не союзником, а идеологическим противником Соединенных Штатов. По его словам, европейцы выступают против тех консервативных ценностей, которые продвигает Трамп, и что они являются союзниками его оппонентов, демократов, и вообще Трампу европейские ценности чужды. Уже было ясно, что Трамп твердо настроен на то, чтобы переносить центр американской внешней политики из Европы в Тихоокеанский регион, нацеливаться прежде всего на сдерживание Китая. Но война в Персидском заливе и отказ европейцев оказать ему в иранской кампании поддержку подтолкнули Трампа к еще более жестким действиям. Теперь он заявляет, что европейцы — идеологические оппоненты, «предатели», которые, по сути дела, воткнули нож в спину США. — Может, громогласно обвиняя европейцев в отказе от поддержки, Трамп просто хотел свалить на Европу провал в войне с Ираном? — Во всяком случае, отказ Германии, Франции, Британии, Испании от поддержки американцев в Персидском заливе стал для Трампа подтверждением его правоты в общей концепции, что от Европы мало толку. И у него появился удобный повод заявить: если вы меня не поддерживаете, то и я морально имею право урезать вам американские гарантии безопасности. Поэтому президент США предпримет демонстративный шаг — выведет небольшое число военных из Европы. Пока он посылает сигнал. Но, видимо, мы в ближайшее время увидим дополнительные шаги, направленные на снижение американского присутствия в Европе и урезание американских гарантий безопасности членам НАТО. — А как все это отразится на обороне Европы? Станут ли европейцы более уязвимы перед президентом РФ Путиным? — Да, конечно. И более того, проблемы с запасами вооружения, которые проявились во время войны в Персидском заливе, еще больше убедили Трампа в том, что ему нужно закончить российско-украинскую войну, причем его мало волнует, как она завершится. Ему нужен результат — прекращение конфликта, налаживание нормальных отношений с Путиным, предотвращение какого-то официального альянса между Китаем и Россией. И поэтому он все больше будет оказывать давление на Владимира Зеленского.

— Предположим, если завтра Путин нападет на Эстонию, как отреагируют американцы? Сработает ли пятая статья НАТО о коллективной обороне, или же Трамп устами Джей Ди Вэнса скажет: «Это не наша война»? — Есть очень большая вероятность того, что будет пересмотрена доктрина коллективной безопасности путем создания эшелонов НАТО. Первоначальные члены НАТО, большие страны, и страны, вступившие в Альянс после падения соцлагеря, не имеют большой стратегической ценности для США. Думаю, что планы выхода или заморозки участия в НАТО разрабатываются, и одновременно идет общее переключение интересов США с Европы на Китай. Одним из ключевых людей в этом плане является заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Он очень давно продвигает идею, что США надо урезать свои обязательства перед европейцами и все больше концентрироваться на Восточной Азии и Латинской Америке. — Может, угрозы Трампа перестать защищать европейцев — это элемент психологического давления? Скажем, вынудить Европу вступить в войну с Ираном… — В Персидском заливе Трамп оказался в ситуации, которую приписывал Зеленскому во время встречи в Овальном кабинете, когда говорил украинскому президенту: «У вас нет карт на руках». Теперь у Трампа перед Ираном нет карт на руках. Война в Персидском заливе начиналась с двумя основными целями. Первая — лишить Иран возможности закончить ядерную и ракетную программы, вторая — выдавить Китай из Персидского залива. В качестве программы-максимум рассматривался конец исламистского режима в Иране и установление прозападной власти, но это было уже вторично. Было несколько факторов, почему Трамп принял решение начать эту операцию. Во-первых, это успех в Венесуэле, где очень малыми силами захватили президента Мадуро. Это, собственно, было тоже началом операции по выдавливанию Китая как из Венесуэлы, так и из Латинской Америки. При том что Китай уже был основным торговым партнером большинства стран Латинской Америки. И была эйфория: то, что получилось в Венесуэле, получится и в Иране. Во-вторых, январские демонстрации в Иране убедили Белый дом, а также ряд спецслужб, что режим слаб и может пасть под влиянием внешнего давления, которое приведет к началу тотальной революции в Иране. Третий фактор — сильное давление Израиля и конкретно Биньямина Нетаньяху, к которому прислушивались, а информация подавалась Трампу так, как было выгодно Нетаньяху. И, наконец, четвертое: не совсем понятно, какую информацию Трампу предоставляли его спецслужбы — было ли преувеличение возможностей США или Белый дом слышал только то, что хотел слышать. В результате начинается операция, от которой ждут, что она будет очень быстрой и приведет к коллапсу иранского режима, но получилось наоборот. Режим демонстрирует стабильность, жесткость и применяет средства, о которых серьезно не думали. Иранцы оказались в состоянии хотя бы частично пробить системы ПВО, как израильские, так и американские в регионе. Режим бил по другим странам Залива и вызывал сильнейший экономический кризис.

Все это привело к стремительному росту цен на нефть и, соответственно, цен на бензин и всего, что производится с использованием энергии. В США, в частности, цена бензина возросла с 2 долларов 98 центов за галлон (примерно 3,5 литра бензина) до 4 долларов 56 центов. То есть более чем в полтора раза, что вызывало сильное недовольство практически всех групп населения и падение поддержки как лично Трампа, так и республиканцев. В результате Трамп оказался в ситуации, когда ему очень трудно эффективно угрожать Ирану. А в Тегеране уверены, что любая попытка усилить силовое давление, будь то новые удары по иранской инфраструктуре, удары по иранским танкерам, операция на островах, принадлежащих Ирану, в том числе на острове Харк, наземная операция — все это, во-первых, имеет сомнительные перспективы с точки зрения успеха, а во-вторых, приведет к еще большему скачку цен на нефть. Поэтому, когда Трамп отправился в Китай, цель его визита изменилась практически на 180 градусов. — Визит был запланирован на конец марта 2026 года. Видимо, Трамп рассчитывал к этому времени победно завершить войну и в качестве триумфатора посетить Пекин… — Два месяца назад Трамп намеревался взять под контроль Венесуэлу и Иран, чтобы диктовать условия Китаю, а получилось все наоборот. Теперь ему нужна поддержка или нейтралитет Китая в иранском вопросе. При этом по имиджу главы Белого дома был нанесен очень сильный удар судебной системой США, которая отменила большинство тех тарифов на импортные товары, которые были введены в первый год президентства Трампа, в 2025 году. Поэтому в Иране знают, что у Трампа реально нет козырей на руках, сейчас у него очень слабая позиция. Трамп, образно говоря, оказался между молотом и наковальней. Пойти на какое-то усиление напряженности в Персидском заливе – означает ухудшение экономической ситуации в США и мире. Отступить — значит, потерять лицо. Но думаю, что, будучи нетипичным политиком, он, в отличие от профессионального политика или чиновника, может в какой-то момент объявить, что победил всех, достиг своих целей и пойти на какой-то компромисс с Ираном. Этот компромисс будет означать: первое — сохранение Ираном своей ядерной программы; второе — резкое усиление позиций Китая в регионе; третье — усиление позиций Ирана как доминантной силы в Персидском заливе.