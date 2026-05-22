Впервые в истории: второй город Британии возглавил мэр-мусульманин

В Бирмингеме — крупнейшем городе Великобритании после Лондона — в должность официально вступил новый лорд-мэр Закир Чаудхри, выходец из Пакистана, ставший первым мусульманином на этом посту. Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Бирмингема.

Телеканал Geo News сообщил, что во время церемонии вступления Чаудхри в должность мэра в зале городского совета появился мусульманский капеллан, который прочитал молитву о благополучии и успехе нового главы города.

За последние десятилетия демографический состав Бирмингема заметно изменился на фоне масштабной иммиграции. Значительную часть населения города сегодня составляют выходцы из Южной Азии, а также представители мусульманской общины.

Столицу Великобритании Лондон также возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан. Он вступил в должность в 2016 году.