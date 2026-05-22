«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
13 истребителей для «перехвата НЛО»

11:41 437

Согласно рассекреченным США документам об НЛО, американские ВВС поднимали в воздух по меньшей мере 13 истребителей для перехвата неопознанного летающего объекта. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные фонда Disclosure Foundation.

«Объект перемещался вертикально вверх и вниз, что непохоже на движение самолета. Он выглядел как большая звезда», — написано в документе. В тексте уточняется, что НЛО излучал белый, сияющий свет с синеватым оттенком.

Фонд опубликовал более 300 страниц разведывательных отчетов Агентства национальной безопасности (АНБ) о наблюдениях НЛО после запроса в соответствии с Законом о свободе информации. Это произошло после того, как администрация президента Дональда Трампа в начале мая опубликовала первую партию рассекреченных файлов.

Журнал отмечает, что у многих из файлов был гриф TOP SECRET UMBRA — кодовый термин АНБ, обозначающий наиболее секретный отдел радиотехнической разведки. В одном из таких документов очевидец описал «звездообразный объект», «совершенно точно не являющийся летательным аппаратом»: тот двигался вертикально на большой высоте и «постоянно вращался».

Другие документы описывали иные случаи фиксации неопознанных элементов: так, один из них — с двумя желтыми огнями, на малой высоте и «бесшумно меняющий направление с севера на запад», а также объект с «светящимся излучением длиной 22 метра, распространяющимся по спирали от черного центра».

В феврале Дональд Трамп поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные данные, касающиеся неопознанных аномальных явлений (НАЗ): документы о внеземной жизни, воздушных явлениях и НЛО.

