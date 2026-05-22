13 истребителей для «перехвата НЛО»

«Объект перемещался вертикально вверх и вниз, что непохоже на движение самолета. Он выглядел как большая звезда», — написано в документе. В тексте уточняется, что НЛО излучал белый, сияющий свет с синеватым оттенком.

Согласно рассекреченным США документам об НЛО, американские ВВС поднимали в воздух по меньшей мере 13 истребителей для перехвата неопознанного летающего объекта. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные фонда Disclosure Foundation.

Фонд опубликовал более 300 страниц разведывательных отчетов Агентства национальной безопасности (АНБ) о наблюдениях НЛО после запроса в соответствии с Законом о свободе информации. Это произошло после того, как администрация президента Дональда Трампа в начале мая опубликовала первую партию рассекреченных файлов.

Журнал отмечает, что у многих из файлов был гриф TOP SECRET UMBRA — кодовый термин АНБ, обозначающий наиболее секретный отдел радиотехнической разведки. В одном из таких документов очевидец описал «звездообразный объект», «совершенно точно не являющийся летательным аппаратом»: тот двигался вертикально на большой высоте и «постоянно вращался».

Другие документы описывали иные случаи фиксации неопознанных элементов: так, один из них — с двумя желтыми огнями, на малой высоте и «бесшумно меняющий направление с севера на запад», а также объект с «светящимся излучением длиной 22 метра, распространяющимся по спирали от черного центра».

В феврале Дональд Трамп поручил министру обороны страны Питу Хегсету раскрыть правительственные данные, касающиеся неопознанных аномальных явлений (НАЗ): документы о внеземной жизни, воздушных явлениях и НЛО.