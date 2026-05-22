«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Делайте взносы, страны НАТО

11:54 181

Больше всего денег на закупку американского вооружения для Украины выделяют лишь 6-7 стран Европы, поэтому эту финансовую нагрузку нужно распределить более равномерно. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге в рамках заседания глав МИД стран-членов Альянса в Хельсингборге (Швеция).

Рютте заявил, что Украина продолжает получать военную помощь по инициативе «Список приоритетных требований Украины» (PURL).

«По сути, это уже происходит. Поставки критически важного американского оборудования в Украину продолжаются. Они включают противоракетные ракеты, поддержку противоракетной обороны, в частности, и для систем Patriot. Это оплачивают европейские союзники в рамках PURL. Это продолжается», – констатировал генсек.

При этом, как подчеркнул Рютте, он хочет, чтобы больше стран присоединились к выделению средств на закупки оружия для Украины через инициативу PURL. По словам Рютте, расходы на поддержку Украины должны распределяться между союзниками НАТО как можно более равномерно.

«Я хочу добиться более равномерного распределения бремени», – заявил Рютте. 

Он отметил, что в настоящее время только 6-7 стран «выполняют тяжелую работу»: «Хорошая новость в том, что того, что они делают, достаточно, чтобы Украина продолжала иметь доступ к критически важному американскому оборудованию. Но было бы справедливо, если бы в рамках НАТО, и особенно европейской части, мы могли видеть, как другие союзники также активизируются».

Инициатива PURL была запущена летом 2025 года. Она предусматривает закупки американского оружия для Украины через страны НАТО. На данный момент известно, что больше всего средств на это выделяет Германия.

