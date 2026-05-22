В Венгрии взорвался нефтезавод: есть погибший и пострадавшие

Еще семеро получили тяжелые ожоги, написал он в Facebook.

На заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL в Тисауйвароше произошел взрыв, один человек погиб, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Иштван Капитани, министр энергетики, направляется на объект вместе с Жолтом Эрнади, председателем и генеральным директором MOL», — сообщил Мадьяр.

По его словам, взрыв в Тисауйвароше произошел на предприятии MOL «Олефин-1» во время перезапуска оборудования после технического обслуживания. Глава страны добавил, что сейчас пожар на предприятии тушат.

В своем посте на Facebook газета Tiszaújvárosi Krónika сообщила, что, по предварительной информации, на заводе MOL Petrolkémia произошел взрыв на трубопроводе пирогаза.

По сведениям управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, населению взрыв не угрожает.