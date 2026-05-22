Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина

В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по штабу подразделения «Рубикон» в районе Старобельска на захваченной РФ территории Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.

Генштаб ВСУ назвал «манипулятивными» сообщения российской стороны о том, что украинские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры на аннексированных РФ территориях Украины.

ВСУ, говорится в заявлении, наносят удары «по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны».

Украинский Генштаб признал, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар «по ряду объектов (россиян)». Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления, включая «один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на беспилотниках.

«Власти» Луганской области ранее заявили, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета. «Глава» «ЛНР» Леонид Пасечник утверждал, что в момент атаки в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.