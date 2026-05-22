Генштаб ВСУ ответил на обвинения Путина

В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по штабу подразделения «Рубикон» в районе Старобельска на захваченной РФ территории Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.
Генштаб ВСУ назвал «манипулятивными» сообщения российской стороны о том, что украинские военные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры на аннексированных РФ территориях Украины.
ВСУ, говорится в заявлении, наносят удары «по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны».
Украинский Генштаб признал, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар «по ряду объектов (россиян)». Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления, включая «один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».
«Рубикон» — засекреченное подразделение Минобороны РФ, специализирующееся на беспилотниках.
«Власти» Луганской области ранее заявили, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета. «Глава» «ЛНР» Леонид Пасечник утверждал, что в момент атаки в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Президент РФ Владимир Путин назвал «терактом» удар по колледжу в Старобельске в «ЛНР» и поручил Минобороны РФ «представить свои предложения», как ответить на эту атаку.
«Сегодня ночью неонацистский режим Киева нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — сказал Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
По его словам, в результате удара шесть человек погибли, еще 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Разбор завалов на месте обстрела продолжается.
Путин заявил, что «удар не был случайным», а рядом с общежитием нет никаких объектов военного назначения. «Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований», — добавил он.
Путин заявил, что «в подобных случаях ограничиться заявлением МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны РФ приказано представить свои предложения».
Украина эти заявления не комментировала.
В результате атаки на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске (в подконтрольной России части Луганской области Украины) погибли четыре человека, сообщила в телеграме уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
В зданиях в момент удара находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, утверждают Лантратова и назначенный Москвой «глава «ЛНР» Леонид Пасечник.
«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети», — написала Лантратова.
По последним данным, пострадали 35 человек. Под завалами, которые разбирают спасатели, могут оставаться дети.
Также, по словам Пасечника, в Старобельске повреждены магазины, административные здания и частные дома, ранен мужчина. По словам Пасечника, Старобельск атаковали украинские беспилотники.
