В Страсбурге случилось то, к чему в Баку давно были готовы, но чего в самом Европарламенте до последнего не ждали. На вчерашних слушаниях, посвященных решению Милли Меджлиса приостановить сотрудничество с ЕП и Ассамблеей Euronest, депутаты от ряда фракций один за другим заговорили… о несостоятельности собственной структуры. Евродепутаты впервые публично признали то, о чем в Баку писали месяцами: апрельская резолюция по Армении была дипломатическим выстрелом себе в ногу, и теперь Брюссель оказался ровно там, куда себя загнал. Самым резким стал Кристиан Терхеш. Румынский депутат от европейских консерваторов прямо заявил, что апрельская резолюция использовалась как инструмент давления на Баку, но этот инструмент оказался «неразумным и контрпродуктивным». Сказано редкими для брюссельской трибуны словами — без хеджирования и обтекаемых «нам всем стоит задуматься». Терхеш напомнил, что Азербайджан и Армения находятся в шаге от мирного соглашения, и в этот самый момент Европарламент решил подвести юридическую базу под собственное самоудовлетворение — и подвел.

К нему присоединился французский евродепутат Тьерри Мариани. Он заявил, что сейчас Южный Кавказ находится в уникальной точке, когда после десятилетий конфликта Баку и Ереван приблизились к миру. Евродепутат напомнил, что раньше урегулирование считалось практически невозможным: «Сегодня происходит то, что многие считали невозможным, — начинается процесс примирения». Однако, по его мнению, Европарламент действует в противоположном направлении: принимает резолюции, которые подливают масло в огонь. Мариани отметил, что «Азербайджан хотел иметь конструктивные отношения с Европарламентом, но закрыл дверь из-за своих законных опасений». Француз, известный взвешенностью формулировок, прямым текстом сказал: мир строится в регионе, а не в зале Европарламента. Депутат группы Patriots for Europe Анжелин Фюре пошла дальше: решение Азербайджана приостановить сотрудничество — это, по ее определению, «стратегическое наказание Европы». Лучшего комплимента азербайджанскому парламенту с европейской трибуны давно не звучало. Евродепутат от ФРГ Лукас Сипи отметил, что кризис в отношениях Баку и Брюсселя — лишь частный случай большой европейской беды. ЕС пытается одновременно вести прагматичную энергетическую политику и жесткую ценностную линию; и эти два стула с каждым годом расходятся все шире. Сидеть на обоих больше не получается. Томас Фрелих сказал еще прямее. Если так будет продолжаться, предупредил немецкий депутат, потеря Азербайджана «может стать последним ударом по энергетической безопасности Европы». Не нюанс, не «сложный сигнал», не «требует осмысления» — а последний удар. Слово, которое раньше в этих стенах применяли разве что к российскому газу, теперь применяется к собственной политике в отношении партнера, благодаря которому Европа смогла слезть с этого газа.