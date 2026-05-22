Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет «недружественную политику» в отношении России, подобное «уже было на примере Украины и не приводит ни к чему хорошему», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия «многое сделала для развития Армении, а граждане республики, приезжающие в РФ, могут реализовать себя, помогать родным и близким, оставшимся на родине».

Володин заявил также, что Пашинян «цинично использует возможности, которые предоставляются Россией».

Россия «продолжает поддерживать Армению», а в ответ получает «подлость и непорядочность», добавил он.