Россия нашла «проблемы» в овощах и фруктах из Армении

Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас — и с овощами, и с фруктами», — сказал он.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Мера вступила в силу 22 мая. Она коснулась продукции из Армении, и будет действовать «до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов».

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России, пояснили в Россельхознадзоре.

С начала 2026 года в Россию было поставлено 16,3 тыс. т армянских продуктов растительного происхождения. В них выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами, сообщал Россельхознадзор.

Руководители Россельхознадзора Сергей Данкверт и Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тигран Петросян провели переговоры, в ходе которых договорились об инспекции армянских предприятий, продукцию которых запретили к ввозу в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ограничения на экспорт цветов из страны — обычная ситуация при несоответствии товара фитосанитарным нормам. По его словам, подобные ситуации возникали десятки раз за последние восемь лет.