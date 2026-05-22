Фарид Гаибов и еще сотня участников массового заплыва в Баку

Сегодня, 22 мая, по случаю Международного дня биологического разнообразия Министерство молодежи и спорта, Федерация плавания Азербайджана, Альянс городов, пригодных для плавания, и UN-Habitat организовали мероприятие SPLASH for Swimmable Cities. Оно проходило в рамках Всемирного форума городов (WUF13) и программы «Баку 2026 - мировая столица спорта».

В акции, проходившей в Sea Breeze, приняли участие представители дипломатического корпуса, работающие в нашей стране, гости WUF13, спортсмены и любители плавания. С речью выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, советник Федерации плавания Азербайджана Рашад Абдурахманов и первый «Железный человек» Азербайджана Фирдовси Керимов. Они поблагодарили всех, кто принял участие в акции, и подчеркнули роль плавания в здоровом образе жизни.