«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Проект соглашения США и Ирана: пункт о свободе судоходства

Проект возможного соглашения между США и Ираном, подготавливаемый с участием пакистанских посредников, как ожидается, опубликуют в ближайшие часы, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Проект предусматривает «немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня», и «обе стороны обязуются не наносить удары по военной, гражданской и экономической инфраструктуре», утверждает телеканал.

Также в этой версии соглашения стороны гарантируют свободу судоходства в Оманском заливе, Ормузском проливе и Персидском заливе. Предусматривается также создание совместного механизма для имплементации соглашения и разрешения споров.

По данным телеканала, ожидается, что в течение недели с момента, как стороны официально объявят о достижении соглашения, они приступят к переговорам по нерешенным вопросам. Центральным из этих вопросов считается иранская ядерная программа.

Проект соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном некоторых условий, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Отмечается, что Вашингтон готов пойти на постепенную отмену антииранских рестрикций в рамках будущего соглашения, но от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий двустороннего соглашения.

Телеканал отмечает, что проект соглашения между Соединенными Штатами и Ираном содержит обязательства сторон прекратить атаки на объекты инфраструктуры. По данным канала, речь идет об объектах «военной, гражданской или экономической инфраструктуры».

Также Иран и США в рамках возможного соглашения намерены создать совместный механизм для урегулирования конфликтов в будущем. В частности, двустороннее соглашение будет считаться вступившим в силу только после официального обнародования документа обеими сторонами.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил в городе Хельсингборг, где пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, что американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана.

«Что касается Ирана, то... мы ждем сообщений о переговорах, которые сейчас ведутся. Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но наблюдается небольшое движение, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран не должен обладать ядерным оружием, это просто невозможно… Для достижения этой цели нам придется решить вопрос об обогащении урана. Нам придется решить вопрос о высокообогащенном уране», - сказал глава американской дипломатии после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

