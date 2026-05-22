Проект соглашения США и Ирана: пункт о свободе судоходства

Проект возможного соглашения между США и Ираном, подготавливаемый с участием пакистанских посредников, как ожидается, опубликуют в ближайшие часы, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Проект предусматривает «немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня», и «обе стороны обязуются не наносить удары по военной, гражданской и экономической инфраструктуре», утверждает телеканал. Также в этой версии соглашения стороны гарантируют свободу судоходства в Оманском заливе, Ормузском проливе и Персидском заливе. Предусматривается также создание совместного механизма для имплементации соглашения и разрешения споров. По данным телеканала, ожидается, что в течение недели с момента, как стороны официально объявят о достижении соглашения, они приступят к переговорам по нерешенным вопросам. Центральным из этих вопросов считается иранская ядерная программа.

*** 13:35 Проект соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном некоторых условий, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Отмечается, что Вашингтон готов пойти на постепенную отмену антииранских рестрикций в рамках будущего соглашения, но от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий двустороннего соглашения.