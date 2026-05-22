Прогноз погоды на завтра

23 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в некоторых местах в течение дня возможны кратковременные небольшие дожди. Северо-западный ветер сменится юго-восточным в течение дня. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 15-19, днем - 22-27 градусов тепла.
Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 55-65%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, град, в высокогорных районах - снег, на отдельных территориях - туман, будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит 14-17, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17, местами может повыситься до 20-23 градуса выше нуля.