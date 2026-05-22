Банк Республика в свой день рождения вручил клиентке автомобиль

Победительница лотереи «Золотой выбор» получила главный приз - автомобиль.

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, сегодня отмечает 34 года своей деятельности. Основанный в 1992 году, банк за эти годы внес вклад в развитие экономики страны и завоевал доверие миллионов клиентов благодаря современным и инновационным услугам.

В этот знаменательный день Банк Республика подарил радость одной из своих клиенток, вручив ей автомобиль. Так, главной победительнице второго тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор» был передан автомобиль BYD Destroyer.