Как Баку может стать «15-минутным городом»

Об этом сказал haqqin.az Карлос Морено, исследователь с мировым именем, выдающийся франко-колумбийский ученый и урбанист, профессор Университета Пантеон-Сорбонна в Париже, научный советник и эксперт в области «умных городов».

Баку, как и многие другие крупные города, сегодня сталкивается с различными проблемами, в частности, экологическими. В то же время перед городом стоит задача перепланирования, чтобы создать более динамичные районы и развивать более активную местную экономику.

Морено получил всемирное признание благодаря своему новаторскому подходу к городскому планированию и архитектуре. Его главным достижением стала концепция «15-минутный город». В 2016 году Морено предложил модель городского устройства, где все повседневные потребности жителей (работа, магазины, учеба, медицина, отдых) должны быть доступны в пределах 15 минут пешком или на велосипеде. Эта концепция изменила подход к развитию мегаполисов во всем мире, направленный на улучшение экологии и качества жизни горожан.

По его мнению, применение концепции «15-минутный город» в Баку — это, по сути, способ адаптировать местный градостроительный план для обеспечения комфортного проживания, сокращения выбросов углекислого газа, развития местной деятельности и создания более децентрализованных районов. «Я считаю, что нам нужно развивать Баку в этом направлении. Концепция «15-минутный город» в некотором смысле служит именно этой цели. Я буду рад, если Баку примет этот подход», — сказал он.

Морено считает, что данный принцип «довольно прост. Вначале необходимо провести диагностику основных социальных потребностей: где люди живут, где работают, где покупают товары, куда обращаются за медицинскими услугами, куда ходят заниматься спортом и пр. Нам нужно использовать математику и информатику для картографирования распределения в городе различных видов передвижения, того, как в течение дня тратится время на переход из точки А в точку Б. Второй момент — обсудить с различными заинтересованными сторонами, частным сектором, гражданами, чтобы достичь консенсуса и предложить стратегический план, ведь это не волшебная палочка для преобразования города. Это стратегический план с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными мерами».

По словам ученого, города мира все больше сталкиваются с различными вызовами: «Первая — экологические угрозы. Нам необходимо противостоять изменению климата и утрате биоразнообразия. Второй момент заключается в развитии более динамичной местной экономики, создании устойчивой экономики и сокращении выбросов углекислого газа. И третий момент — это повышение качества жизни в различных районах, и ключевыми словами здесь являются «устойчивая близость».